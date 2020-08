Chiellini: “Grande rispetto per Sarri, anno complicato”

Il difensore della Nazionale e della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato dal ritiro di Coverciano. Tanti i temi trattati, tra cui ovviamente l’addio di Sarri: “E’ stato un anno complicato e le vicissitudini esterne hanno aumentato le difficoltà. Tutti bravi a raggiungere lo scudetto, cosa che non era scontata. Chiaro che la speranza era fare un altro tipo di crescita, ma ce l’abbiamo messa tutta, tutti quanti, tutte le componenti. Da parte nostra, da parte mia, c’è grande rispetto per Sarri”. Chiellini ha poi manifestato la gioia di tornare in azzurro: “Mi ha fatto piacere essere richiamato in azzurro. Qualche dubbio lo avevo, ma il mister si è fatto sentire spesso in questi mesi, mi è stato sempre vicino e non posso che essergli grato”.

Foto: Twitter @Vivoazzurro