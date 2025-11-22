Chiellini: “Fiorentina-Juventus è sempre bella e difficile, conosco questa partita”

22/11/2025 | 17:35:18

Chiellini ha parlato a DAZN prima di Fiorentina-Juventus: “E’ diverso viverla, adesso è diverso, ho giocato in entrambe le squadre, tra l’altro ho anche segnato quando ero a Firenze in una partita abbastanza folle, ho vissuto poi Firenze con Coverciano per una vita, quindi so cosa vuol dire per Firenze, la Fiorentina e i fiorentini, so cosa vuol dire per la Juventus, è una partita bella quanto difficile”.

Foto: Instagram Los Angeles FC