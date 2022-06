Chiellini fa festa in America, l’esultanza a fine gara è già virale

Giorgio Chiellini inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura in MLS. L’ex capitano azzurro ha assistito al match dei Los Angeles dalla tribuna, per poi scendere in campo al termine della gara. Vittoria per 3-1 contro Dallas e festeggiamenti davanti ai tifosi. Chiello festeggia con tanto di megafono e cori. Il video immortalato dal club è diventato in poche ore virale. Insomma la nuova vita a stelle e strisce di Chiellini è iniziata nel migliore dei modi.

Foto: Twitter Los Angeles FC