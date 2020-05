Chiellini elogia Sergio Ramos: “Il fallo su Salah in finale di Champions? Un colpo da maestro”

Spuntano nuovi contenuti dell’autobiografia di Giorgio Chiellini, stavolta sul difensore e capitano del Real Madrid Sergio Ramos: “Sergio Ramos? Possono dire che sia impulsivo, che abbia poco senso tattico, che sia colpevole di 8-10 gol subiti ogni stagione… ma ha due caratteristiche che nessun altro ha come lui. Sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica. Quello su Salah in finale di Champions, fu un colpo da maestro. Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario”.