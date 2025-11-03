Chiellini eletto Consigliere federale, i complimenti della Juventus: “Buon lavoro e congratulazioni”

Nell’assemblea di Lega di oggi, lunedì 3 novembre 2025, Giorgio Chiellini è stato eletto nel ruolo di consigliere federale: il Director of Football Strategy bianconero ha ricevuto 12 voti. Chiellini affiancherà il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia in rappresentanza della Serie A nel consiglio FIGC, oltre al presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli. “Buon lavoro e congratulazioni, Giorgio!”

Foto: Instagram Los Angeles FC