Chiellini è tornato alla Continassa. Agnelli aveva già anticipato il rinnovo. Il video

Il matrimonio tra Giorgio Chiellini e la Juventus andrà avanti, come aveva peraltro già annunciato Andrea Agnelli durante la presentazione di Massimiliano Allegri. Un’ulteriore conferma è arrivata stamattina, quando il capitano bianconero si è prima intrattenuto con la dirigenza per discutere del nuovo contratto e poi, intorno alle 11, si è presentato alla Continassa. Seguiranno, come da prassi, le visite mediche e poi l’inizio della preparazione atletica. Di seguito il video dell’arrivo del difensore Campione d’Europa.

Giorgio #Chiellini alla Continassa 🎥 Intorno alle 11 il difensore ha raggiunto il centro sportivo della #Juventus ⬇️ pic.twitter.com/Lq2UzlsGyr — JuventusNews24.com (@junews24com) August 2, 2021

Foto: Twitter Chiellini