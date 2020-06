Chiellini e Bonucci: “Siamo pronti, non vediamo l’ora di tornare in campo. Speriamo che…”

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno mandato un messaggio in coro in vista della ripartenza della Serie A. Queste le parole dei difensori della Juve ai microfoni della Gazzetta: “In questi giorni ci stiamo allenando duramente, non vediamo l’ora di tornare in campo. E’ stato sicuramente un periodo difficile per tutti, ma adesso siamo pronti e non vediamo l’ora di tornare a giocare. Speriamo che il calcio possa dare gioia e speranza ai tifosi e a tutti gli appassionati”.

Foto: Twitter ufficiale Juve