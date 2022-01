Chiellini: “Domani non partiamo favoriti, ma in passato tante volte lo eravamo…”

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa contro l’Inter: “Dobbiamo avere equilibrio nel nostro percorso, la vittoria di domenica dà una botta di adrenalina importante ma non dobbiamo farci travolgere. Mentalmente non siamo stati bravi in stagiona ad avere continuità, questa però è una finale. Ci giochiamo il titolo con grande umiltà, sappiamo di incontrare una grande squadra ma di potercela giocare perché ne abbiamo fatte tante, sia vinte che perse anche quando eravamo noi favoriti”.

FOTO: Twitter personale