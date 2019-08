Chiellini: “Dobbiamo migliorare. Dybala? Nessuno è felice se non gioca. Sull’assenza di Sarri…”

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juve, ha parlato così dopo la vittoria contro il Parma all’esordio in campionato: “Io partirei dalla cosa più importante, cioè che non abbiamo preso gol dopo un precampionato così così e un finale di campionato scorso dove avevamo un po’ staccato. Oggi non era facile, il Parma in casa è pericoloso. Siamo riusciti a fare una partita compatta e nel primo tempo meritavamo di stare almeno 2-0. Dobbiamo migliorare e dobbiamo farlo vincendo, oggi ci siamo riusciti. Sarri? È un’assenza relativa quella di oggi, paghiamo di più l’assenza in settimana. Sicuramente ci siamo detti in questi giorni che l’importante è crescere vincendo, è nel Dna della squadra e non si deve perdere. Dybala? Paulo si è sempre allenato molto bene. La nostra panchina ha grandissimi calciatori, nessuno è contento chiaramente quando non gioca. Il gruppo deve andare nella stessa direzione, bisogna dare il massimo anche quando non si gioca e sicuramente questo Paulo lo sa bene”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus