Chiellini: “Contro la Grecia dovremo fare una grande partita”

Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa alla vigilia del match di qualificazione ai prossimi Europei contro la Grecia. Queste le sue principali dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb: “Il mister ci ha chiesto di combinare un gioco propositivo con un grande equilibrio. Non è facile continuare a fare passi in avanti, ma abbiamo due partite importanti. Domani, dovremo fare una gran bella partita per riuscire a vincere. Loro hanno una coppia centrale di livello internazionale, altri due giocatori che giocano nel Benfica. Il capitano dell’Olympiakos, Fortounis, è di livello internazionale. Ci aspettiamo un ambiente caldo, ho giocato tante volte in Grecia e abbiamo sempre fatto fatica”.

Foto: vivoazzurro