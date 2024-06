Chiellini: “Conte al Napoli? Un’accoppiata esplosiva. Penso faccia bene, saprà trascinare i tifosi”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, Giorgio Chiellini ha così parlato del futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: “Come vedo Conte? Bene, penso faccia bene, credo abbia dei giocatori per fare calcio, sicuramente dovrà cambiare qualcosa. Non so come vorrà giocare, ma saprà trascinare i tifosi del Napoli. E’ un’accoppiata bella esplosiva con tutto l’ambiente Napoli”

Foto: Instagram Conte