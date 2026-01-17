Chiellini conferma tutto: “Per me Spalletti è l’allenatore della Juve oggi e per i prossimi anni”

17/01/2026 | 20:35:37

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti da Cagliari-Juventus.

Queste le sue parole: “Sono tutte partite importanti e oggi è una delle classiche trappole che sappiamo quanto difficili siano da superare. Tre punti stasera sarebbero prima di tutto un messaggio a noi stessi, che ci permetterebbero di entrare nella settimana Champions nel miglior modo possibile”.

Sulla crescita della squadra con Spalletti: “È cresciuta e penso che la partita di Bologna le abbia dato tanta consapevolezza. Ci ha dato certezze e quando abbiamo avuto modo di allenare in settimane piene la squadra si è migliorata, capendo meglio quel che voleva l’allenatore. La partita contro la Roma poi è stata un’iniezione di fiducia”.

Sul futuro di Spalletti “Da parte nostra questo c’è sempre stato. Se vi ricordate una delle prime partite in Champions ho detto che non sarebbe stato un contratto di sei mesi. Per me Luciano è l’allenatore per i prossimi anni della Juventus e sta facendo bene. A tempo debito ne parleremo ma credo che nessuno abbia dei dubbi a riguardo”.

Chiellini conferma una nostra esclusiva quando abbiamo parlato di contatti e una accelerata per il rinnovo del tecnico.

Foto: sito Juventus