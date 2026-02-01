Chiellini: “Boga è stata un’occasione per dare fiato a Yildiz. Abbiamo valutato Mateta, Icardi è una suggestione”

01/02/2026 | 20:34:33

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro il Parma: “Boga? Cercavamo comunque di trovare – tra virgolette – un ragazzo che potesse ogni tanto dare un po’ di fiato a Yildiz, che potesse essere utile durante le prossime partite. Boga è stata sicuramente un’occasione, un giocatore che conosce bene il campionato italiano e che può fare la differenza a partita in corso e poi dall’inizio. Deve tornare dopo che ha avuto problemi a Nizza, ci aspettiamo quindi magari un paio di settimane perchè entri veramente in forma, ma sta bene, lo abbiamo visto e siamo contenti e convinti che ci possa dare una mano. Holm è un terzino affidabile, ci dispiace che Joao Mario non non sia riuscito a integrarsi bene in questi mesi, il calcio italiano è diverso dal calcio portoghese. C’è stata questa opportunità col Bologna dove anche Holm aveva avuto qualche problema e pensiamo di poter dare sicuramente più fisicità e una risorsa in più, poi vedremo nelle prossime partite. Icardi? Vlahovic tornerà tra un po’, non prestissimo, l’infortunio è importante e l’idea è trovare un attaccante con quelle richieste. Mauro è stata una suggestione post conferenza del mister, che ha parlato benissimo di lui e Osimhen ma non c’è stato niente di più, mi sento di escluderlo. Sugli altri siamo in attesa, se riusciamo bene, altrimenti andiamo avanti con i nostri. Poi rientrerà Vlahovic, tra un mese-un mese e mezzo. Nomi? Siamo in attesa, Mateta lo abbiamo valutato, presi i rischi e gli oneri si è deciso di non procedere per i costi, con grande rispetto dell’attaccante ma ci sono cose che si possono fare e altre no. KoloMuani è un giocatore del Tottenham, questa è la verità”.

foto x juventus