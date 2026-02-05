Chiellini: “Abbiamo scandagliato il mercato per cercare situazioni in attacco. Vlahovic? Questo mese non ci sarà”

05/02/2026 | 20:55:04

Chiellini ha parlato ai microfoni Mediaset del mercato della Juventus: “Io penso che abbiamo scandagliato il mercato e cercato tante situazioni che potevano darci una mano per supplire all’assenza di Dusan, che comunque è rientrato, sta bene, siamo contenti dell’esito dell’operazione, di come sta procedendo, però realisticamente questo mese non ce l’avremo, quindi è da capire come rientrerà dopo l’operazione. Con Dusan non avremmo avuto bisogno di niente, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto, siamo contenti di come la squadra stia crescendo e stia migliorando, perchè abbiamo sempre più giocatori, tra virgolette, disponibili, nel senso che stanno facendo bene, che hanno preso fiducia e che sono importanti. Adesso stanno giocando con continuità più o meno gli stessi undici, ma siamo contenti che rientri Gatti dal primo minuto dopo l’operazione al ginocchio e ci aspettiamo che anche altri ci diano mese in questo mese difficile, ma eccitante che avremo davanti”.

