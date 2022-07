Chiellini: “A Los Angeles sto molto bene. Spero che la Juve faccia un gran campionato”

Giorgio Chiellini fresco di esordio in MLS con i Los Angeles è intervenuto in diretta Twitch direttamente dal canale della Juventus. L’ex capitano ha commentato la sua nuova avventura in America, parlando anche della sua ex squadra e del ritorno di Pogba. Queste le sue parole.

“Sto molto bene, sono molto contento di rivedere gli amici. A Los Angeles abbiamo una buona squadra, la città è grande, ma si vive bene con organizzazione. È un ambiente diverso rispetto a quello italiano, ma cerco di fare le cose nel miglior modo possibile. Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta e questo mi dà una mano nell’affrontare presente e futuro. La vivo con entusiasmo e serenità, senza alcun rimpianto. Ho visto il primo tempo della partita col Chivas, per quello che ho visto è una gran cosa. Pogba è uno che porta entusiasmo e ne serviva di nuovo proprio grazie al mercato. Così si danno anche più responsabilità ai giocatori. Spero che la Juve faccia un gran campionato quest’anno”.

Foto: Twitter Los Angeles