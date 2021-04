“Chiediamo scusa, si è trattato di una ragazzata”, la lettera degli 8 giocatori del Monza andati al casinò

Con una nota ufficiale, il Monza ha pubblicato la lettera degli 8 calciatori coinvolti nella gita a Lugano ed esclusi per la partita contro la Salernitana di domani:

“Per prima cosa vogliamo chiedere scusa per quanto è successo in queste ore. Ci dispiace immensamente di non poter far parte della partita, ma siamo convinti che i nostri compagni daranno il massimo come sempre è stato fatto da ogni singolo tesserato del Monza.



Si è trattato di una ragazzata e la nostra speranza è che sia presa come tale. Onestamente non credevamo di commettere niente che potesse andare a danneggiare i tifosi, la società, lo staff tecnico e i nostri compagni.



Ognuno di noi purtroppo ha sottovalutato le implicazioni, altrimenti avremmo senz’altro preso in considerazione un altro modo per passare un paio d ore di svago pomeridiano.

Lotteremo insieme come sempre abbiamo fatto!

Armando Anastasio, Marco Armellino, Antonino Barillà, Giuseppe Bellusci, Davide Bettella, Kevin-Prince Boateng, Giulio Donati, Christian Gytkjaer”.