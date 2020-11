Chiedi ad Alfredo: nuovo appuntamento social

“Chiedi ad Alfredo” la nuova rubrica settimanale pensata per voi. In tanti mi scrivete sui social ponendomi diversi interrogativi. Ecco allora l’idea di riservarci uno spazio dedicato, sarà il nostro momento social. Come fare? Ogni giovedì scrivete le vostre domande solo nei commenti del post fissato sulla mia pagina Facebook, ne sceglierò diverse e il venerdì risponderò con un video in cui, ovviamente, sarete citati. E se non sarete tra questi, potete riprovarci la settimana dopo.