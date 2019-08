Chicharito Hernandez, il presidente del Chivas: “Lavoriamo per il suo ritorno”

Dopo nove stagioni in giro per l’Europa (Inghilterra, Spagna e Germania), per il Chicharito Hernandez si apre la possibilità di un ritorno a casa. Il 31enne attualmente in forza al West Ham è infatti argomento di discussione tra gli Hammers e il club che lo ha cresciuto in Messico, il Chivas de Guadalajara, che sta cercando di riportarlo alle proprie origini. Un obiettivo non semplice e forse difficilmente attuabile in tempi brevi, sul quale si è però espresso in prima persona Amaury Vergara, presidente del Chivas, in un’intervista al portale messicano Telemundo: “Io credo sia fattibile, ci stiamo lavorando. Di fatto già abbiamo provato un avvicinamento in questa stagione, ma forse non è ancora il momento per Javier di tornare al Chivas. Continueremo a provarci, lo inviteremo a tornare da noi“.

Foto: sportinglife