Intervistato da Sky Sports UK, Javier Hernandez ha parlato del suo futuro. Il messicano, però, ha spiegato che è una decisione che spetta innanzitutto al West Ham: “E’ una decisione che non è nelle mie mani. Non dipende da me: io posso dire al club di voler andare via, ma se non arriva nessuno resto. Allo stesso modo posso dire di voler restare, ma poi è la società a dire di volermi cedere”

Foto Sportinglife