Chiaretti al Pordenone: ora è anche ufficiale

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Pordenone ha ufficializzato l’acquisto di Lucas Chiarretti, confermato quanto vi avevamo anticipato in esclusiva (qui). Questa la nota:“Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista-attaccante Lucas Chiaretti Cossenzo. Il calciatore brasiliano (con passaporto italiano), classe ’87, ha firmato un contratto biennale, sino a giugno 2021. Negli ultimi 3 anni Chiaretti, calciatore di grande tecnica e rapidità, impiegabile su tutto il fronte offensivo, è stato protagonista con le maglie di Foggia e Cittadella in serie B: 91 le presenze, con 13 reti realizzate e 10 assist. In precedenza ha vinto la C sempre con il Cittadella (con gol al Pordenone all’andata e al ritorno) e ha giocato anche con Pescara(in A), Taranto, Andria e prima ancora in Giappone e Brasile”.

ESTRO & ESPERIENZA DI B: IL BRASILIANO CHIARETTI NUOVO “DIECI” DEL PORDENONE 1⃣3⃣ reti e 1⃣0⃣ assist negli ultimi 3⃣ anni

BEM-VINDO Lucas ▶ https://t.co/leBdFUsCBR#ForzaRamarri ⚫💚 #PN2020 pic.twitter.com/UjwIvWyZkI — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) July 22, 2019

Foto: Twitter ufficiale Pordenone