“Chi non salta juventino è”, Conte ferma il coro: “Ci vuole rispetto, non chiedetemi cose che non farò”

Salito sul palco al margine della presentazione del Napoli, Antonio Conte ha così esordito: “Buonasera a tutti”. Poi il tecnico sorride al coro della piazza ‘Chi non salta juventino è’ ma lui resta fermo sorridendo. Poi dice: “Chiariamo una cosa. Nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto. E’ giusto che voi siate tifosi e giustamente supportate la nostra squadra. Io sarò sempre una persona molto educata e rispettosa. Non mi chiedete cose che non farò ma non per una singola squadra ma per tutte le squadre perché noi allenatori dobbiamo dare l’esempio positivo. Poi quello che vi posso dire oggi è che voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco”.