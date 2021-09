Chi farà più gol in Premier? Lukaku: “Non paragonatemi a Cristiano Ronaldo. Mai”

Con l’arrivo di Lukaku al Chelsea e di Cristiano Ronaldo al Manchester United, il dibattito su chi segnerà più gol in Premier è aperto. Ecco le dichiarazioni del centravanti belga, riportate dagli spagnoli di Sport.es: “Mai paragonarmi a Cristiano Ronaldo, mai.

Lui è, per me, tra i tre migliori giocatori della storia del calcio. Non lo classificherò dal primo al terzo, ma c’è. Quello che ha ottenuto oggi nel calcio per i giocatori della mia generazione è qualcosa di eccezionale”.

“Ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in Italia e ora è tornato in Premier League. Andrà tutto a vantaggio del calcio inglese”, ha concluso l’ex Inter.

Foto: Instagram personale Lukaku