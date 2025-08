Chi è Zachary Athekame, il giovane talento svizzero che piace al Milan

02/08/2025 | 21:55:08

Il Milan, comprese le difficoltà per arrivare a Guela Doué, ha deciso di puntare su un giovanissimo talento del calcio svizzero: Zachary Athekame. Conosciamolo meglio. Classe 2004, Athekame è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio svizzero. Cresciuto nelle giovanili di club come Olympique de Genève e soprattutto Servette, ha fatto il suo debutto professionistico con il Neuchâtel Xamax nel 2022, dove ha mostrato subito grande maturità nonostante la giovane età. La sua rapidità e la capacità di interpretare la fascia destra in chiave sia difensiva che offensiva lo hanno messo in luce come un giocatore moderno, capace di spingere con continuità e supportare la manovra senza trascurare la fase di copertura. Nel 2024 Zachary ha firmato con lo Young Boys, una delle squadre più prestigiose della Svizzera, che ha puntato su di lui per rinforzare la propria rosa con giovani di qualità e prospettiva. Dopo un periodo in prestito al Neuchâtel Xamax per accumulare esperienza, è tornato a Berna, dove ha iniziato a collezionare minuti sia in campionato che in competizioni europee come la UEFA Champions League. Nel 2025 è arrivato anche il debutto con la nazionale Under-21, un ulteriore segnale della fiducia che il calcio svizzero ripone nelle sue capacità. Athekame si distingue per la sua intelligenza tattica, la resistenza e l’attitudine al sacrificio, ma soprattutto per la sua voglia di crescere e imparare ogni giorno. Alto 1,81 m, combina un fisico atletico a una tecnica pulita, che gli permette di destreggiarsi con efficacia sia in marcatura che nel supporto alla manovra offensiva. È uno di quei giocatori che, pur non facendo rumore, costruisce le basi per una carriera solida e di alto livello.

Foto: insta personale