Chi è Winks, grande idea del Cagliari: cresciuto nel Tottenham e la parentesi poco fortunata alla Samp

28/06/2026 | 22:16:10

Harry Winks è l’ultima idea del Cagliari per il centrocampo, come vi abbiamo raccontato. Cresciuto nel settore giovanile del Tottenham Hotspur, attualmente gioca nel Leicester City. Ma lo abbiamo visto anche in Italia, in una parentesi poco fortunata con la Sampdoria (20 presenze senza gol o assist). Arrivò in Liguria nel 2022 carico di aspettative dopo essersi messo in mostra con gli Spurs, un talento che però è stato troppo frenato da alcuni infortuni. Nel 2023 è poi approdato al Leicester, con il quale ha raccolto 91 presenze e 4 reti. Ha fatto tutta la trafila delle nazionali inglesi, raccogliendo anche 10 presenze con la selezione maggiore. Classe 1996, per Winks potrebbero riaprirsi le porte della Serie A.

foto insta winks