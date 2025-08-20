Chi è Victor Boniface, l’attaccante che piace al Milan

20/08/2025 | 16:35:33

Il Milan punta Victor Boniface per l’attacco. Il centravanti classe 2000 e nativo di Lagos è una delle ultime idee di Tare per rinforzare il pacchetto offensivo di Allegri. Attaccante molto forte e dotato fisicamente, sotto la guida di Xabi Alonso vinse il Meisterschale chiudendo la stagione con 21 goal e 10 assist in 34 partite nella sua prima annata tedesca. La scorsa stagione, vista anche una condizione fisica non spettacolare, ha chiuso con solo 27 presenze con 11 goal e 2 assist. E’ cresciuto nel vivaio del Real Sapphire, nel 2018 lo acquista il Bodo Glimt, dove resta quattro anni ed entra nel mirino di molti osservatori europei, sfiorò il Brugge nel 2020, uno dei rimpianti della sua carriera segnata da un importante infortunio al ginocchio. Nella stagione 2022-23 viene acquistato dal Saint Gilloise, con il quale mette a segno 9 reti in 37 presenze. L’estate successiva viene acquistato dal Bayer Leverkusen.In una vecchia intervista ha raccontato la sofferenza dopo aver perso la madre: “Avevo perso il Brugge, avevo perso il ginocchio, avevo perso la mamma. Non avevo più interesse nel giocare a calcio. Avevo praticamente smesso. Avevo smesso la dieta, iniziai a mangiare di tutto, a far festa e bere. Cercavo qualsiasi cosa che mi rendesse felice”.

Foto: Instagram Leverkusen