Chi è Tomori, il centrale difensivo in cima ai pensieri del Milan

Fikayo Tomori potrebbe arrivare presto a Milano. Il difensore è il primo nome della lista scelto dalla dirigenza rossonera per rinforzare la rosa di Pioli.

E’ nato a Calgary, canadese ma naturalizzato inglese, il centrale classe ’97 è cresciuto nelle giovanili del Chelsea e con quella maglia ha esordito tra i “grandi”. E’ andato in prestito per trovare più spazio al Brighton, al Derby e all’Hull, dal 2019 è rientrato in pianta stabile al servizio di Frank Lampard e potrebbe partire nuovamente per Milano, sponda rossonera. Il tecnico dei Blues ha detto che se andrà via sarà solamente per crescere ancora, in quanto il giocatore è parte dei progetti futuri del Chelsea.

Foto: Independent