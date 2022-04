Chi è Soncin, il traghettatore nella disperazione Venezia

Sarà nelle mani di Andrea Soncin il destino del Venezia, che nelle scorse ore ha deciso di esonerare Paolo Zanetti (manca solo l’annuncio ufficiale) per tentare il classico tutto per tutto nella lotta salvezza. A lui il gravoso compito di traghettare la barca in questo mare di burrasca, con la squadra mestamente all’ultimo posto in classifica dopo ben otto sconfitte consecutive.

Soncin partirà dall’ottima conoscenza dell’ambiente lagunare, avendo iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili arancioneroverdi nel 2017 fino ad entrare nello staff di Zanetti nel 2020. In carriera è stato un attaccante molto profilino, abile negli inserimenti e nello sfruttare i palloni sporchi presenti in area di rigore, da cui il soprannome Cobra. Tra le esperienze più gratificanti gli anni ad Ascoli, divisi in due momenti che gli sono valsi quasi 50 gol in più di 150 presenze. Ha appeso le scarpette al chiodo nel 2017, entrando subito nel Venezia. In estate aveva ottenuto la guida della primavera veneta. Toccherà a lui questa disperata impresa, la prima da tecnico in pectore.

FOTO: Instagram Soncin