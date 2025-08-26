Chi è Rio Ngumoha, l’eroe di Newcastle-Liverpool

26/08/2025 | 10:45:14

All’età di 16 anni e 361 giorni, Rio Ngumoha è entrato nella storia del Liverpool. La sua rete siglata al 10° minuto di recupero della drammatica – sponda Magpies – sfida del St James’ Park ha regalato la vittoria ai Reds che fanno bottino pieno nelle prime due giornate di Premier League. Solo altre due squadre hanno conquistato finora i punti messi a disposizione, Tottenham e Arsenal. Con il gol messo a segno al 100′ di Newcastle-Liverpool, il calciatore inglese, classe 2008, ha infranto un precedente record detenuto da Ben Woodburn. Ora è lui il più giovane marcatore della storia del club.

I più giovani marcatori del Liverpool:

1 – Rio Ngumoha – 16 anni e 361 giorni;

2 – Ben Woodburn – 17 anni e 45 giorni;

3 – Kaide Gordon – 17 anni e 96 giorni;

4 – Michael Owen – 17 anni e 143 giorni;

5 – Jordan Rossiter – 17 anni e 183 giorni.

Ngumoha è arrivato ad Anfield Road lo scorso settembre, diventando il secondo giocatore più giovane a debuttare con la maglia del Liverpool. Il suo esordio da titolare è arrivato nella sfida di FA Cup contro l’Accrington Stanley, dove è diventato il più giovane esordiente della competizione. Nella giornata di ieri, invece, il nativo di Newham ha scritto un’altra incredibile pagina della storia della società inglese, a soli 4′ minuti dal suo ingresso in campo.

Foto: X Liverpool