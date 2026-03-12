Chi è Riccardo Braschi: l’attaccante classe 2006 che ha esordito con la Fiorentina

12/03/2026 | 23:30:40

Nella serata di Conference League, in casa Fiorentina ha esordito Riccardo Braschi, centravanti classe 2006, cresciuto nel vivaio della viola: tecnica, coraggio, istinto. E oggi, contro il Rakow Czestochow, il ragazzo ha fatto il suo esordio in viola ed anche in Europa. Vanoli lo ha messo verso la fine, al posto di Piccoli, sul punteggio di 1-1, quindi a gara ancora in bilico.

Gol pesanti, attitudine all’area di rigore, una fisicità che lo colloca nel profilo del centravanti strutturato, capace di tenere palla spalle alla porta e di attaccare il primo palo. A questa base aggiunge una spiccata fiducia nei propri mezzi. Queste le caratteristiche del ragazzo, emozionato a fine gara e in lacrime, per aver esaudito un sogno e applaudito dal Franchi.

E’ il capocannoniere stagionale della Fiorentina Primavera con 15 reti nel campionato Primavera 1 2025-2026. Galloppa stravede per lui, per un attaccante forte nell’area di rigore, bravo ad attaccare il primo palo e anche bravo di testa e sui calci di rigore. Nella serata della Fiorentina segnaliamo questa piccola grande gioia dell’esordio di Lorenzo Braschi.

