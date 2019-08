Chi è Riccardi, il gioiello Roma in orbita Juve

Daniele Rugani sempre più in orbita Roma, da tempo – per distacco – il primo candidato per il ruolo di difensore centrale. Ormai ci siamo, sono in arrivo i giorni della svolta. La valutazione resta di circa 25 milioni (5 di prestito oneroso), nell’operazione – come anticipato – può rientrare anche il gioiellino Alessio Riccardi. Il giovane centrocampista classe 2001 è stato tra i grandi protagonisti con la maglia della Primavera giallorossa allenata da Alberto De Rossi. I primi passi nel mondo del calcio, però, Riccardi li ha mossi nei pulcini della Lazio calcio a 5, ma la famiglia romanista, vedendo le grandi qualità del ragazzo, non ha esitato a portarlo ad un camp estivo organizzato dalla Roma: il ragazzino ha subito dimostrato di avere qualità superiori alla media e il club giallorosso non ha indugiato e lo ha immediatamente tesserato. Nei vari tornei giovanili Alessio ha sempre impressionato per qualità tecniche e personalità, la sua prima affermazione professionale è arrivata a 13 anni in occasione del prestigioso Memorial Ielasi, una manifestazione internazionale che fino a qualche anno fa si disputava sul campo della Nuova Tor Tre Teste, dove oltre a vincere la competizione, si è anche aggiudicato il premio di miglior giocatore. Inevitabili, fin da subito, i paragoni con Francesco Totti, lo stesso Riccardi non ha mai negato la sua grande ammirazione per il Pupone, sua fonte d’ispirazione. Con le giovanili giallorosse e con le varie selezioni azzurre, il talento classe 2001 ha scalato rapidamente tutte le gerarchie a suon di gol, assist e prestazioni di primissimo livello che gli hanno consentito di entrare nel giro della Nazionale Under 19, con cui ha già disputato 13 partite segnando 4 reti, debuttando il 7 agosto 2018 contro il Portogallo. Classe pura e tecnica sopraffina, il suo piede è sicuramente il destro ma per quanto riguarda il ruolo, Riccardi non ha mai avuto problemi, anzi fa della versatilità la sua arma vincente. Con la Primavera giallorossa è stato spesso schierato da trequartista, ma può destreggiarsi con naturalezza anche da centrocampista centrale, esterno offensivo o da seconda punta, riuscendo sempre a mettere in mostra il suo straordinario fiuto del gol. Abilissimo in fase d’impostazione, Riccardi è dotato di un’ottima visione di gioco, eleganza nei movimenti, senso della posizione e tempismo negli inserimenti. Non solo, visto che l’enfant prodige giallorosso è anche veloce, abile nel dribbling e in possesso di una notevole accelerazione palla al piede nonché un gran tiro dalla distanza. Caratteristiche da predestinato, che hanno calamitato l’interesse della Juve, pronta ad assicurarsi il gioiello 2001 nell’ambito dell’operazione Rugani.

Foto: Twitter ufficiale Roma