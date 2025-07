Chi è Pubill, il terzino che piace anche al Milan

16/07/2025 | 10:10:31

Marc Pubill, 22 anni, è uno degli obiettivi del Milan per la fascia destra. Sulla valutazione del giocatore dell’Almeria incide il gradimento tecnico di Massimiliano Allegri. In Liga trentaquattro presenze e un gol, in Segunda Division altre sessanta con due reti. Esterno atipico, è alto 190 cm, Pubill è particolarmente abile in fase offensiva: dotato tecnicamente, alla qualità tecniche abbina grande corsa. Nell’ultima stagione ha messo a segno un gol e fornito 4 assist ai compagni, mettendo in mostra le sue qualità di spinta. E con Allegri come allenatore sicuramente potrebbe crescere dal punto di vista difensivo. Ma su Pubill c’è concorrenza da parte di altre squadre Europee e nelle ultime ore si è informata anche la Juventus.

Foto: Instagram Pubill