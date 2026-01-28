Chi è Przyborek, il nuovo rinforzo di Maurizio Sarri

28/01/2026 | 21:37:28

Come raccontato in esclusiva, Przyborek sarà il nuovo rinforzo di Sarri alla Lazio. Trequartista ma anche seconda punta di grande talento, il 19enne Przyborek è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo e, per portarlo nella capitale, il club di Lotito ha superato una folta concorrenza estera. In arrivo dal Pogon, il presidente del club aveva rivelato di aver ricevuto tantissime offerte“da due club della Premier League, da una delle tre migliori squadre del Portogallo, da un club francese di alto livello, da due squadre della MLS, oltre a club provenienti da Austria e Germania”. In patria c’è chi lo paragona a Kvaratskhelia. La carriera di Przyborek si è sviluppata completamente nel Pogoń Szczecin.Messosi in luce nel settore giovanile del club, è approdato prestissimo in prima squadra, tanto che nel febbraio del 2023 è diventato il primo giocatore classe 2007 ad esordire nella Ekstraklasa, ovvero la massima serie polacca. Prima di allora aveva giocato per la seconda squadra del Pogoń, con la quale ha continuato a fare la spola fino alla definitiva consacrazione arrivata nel corso della stagione 2023-2024. Proprio nell’aprile del 2024 ha segnato il suo primo goal in Ekstraklasa, in occasione di una partita vinta per 5-0 contro il Ruch Chorzow. La sua prima firma su un contratto professionistico è arrivata nel 2022. In questa stagione ha messo a segno tre reti in 19 presenze totali.

foto sito pogon