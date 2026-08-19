Chi è Poku, il nome nuovo in orbita Fiorentina

19/08/2026 | 13:50:10

La Fiorentina guarda con attenzione alla Bundesliga per rafforzare il reparto offensivo. Sono confermate le indiscrezioni di Andrea Giannattasio di oltre tre ore fa sul forte interesse per Ernest Poku, classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen. Non è una trattativa semplice, ma l’interesse è concreto, la valutazione è di 25 milioni più eventuali bonus. Il ragazzo olandese, nato in Germania da genitori ghanesi, può coprire tutti i ruoli di attacco (anche se preferisce partire da destra): dribbling, personalità e concretezza sono le sue principali qualità. Ma la velocità è il suo punto di forza, spesso imprendibile, la Fiorentina lo sta puntando.

Foto: Instagram Poku