Chi è Petar Ratkov, nuovo attaccante della Lazio

06/01/2026 | 21:34:45

Petar Ratkov, classe 2003, è il nuovo attaccante della Lazio. Si tratta di un centravanti molto dotato fisicamente che ama giocare spalle alla porta e ha un buon senso del goal. Ha origini croate e bulgare. Grande stazza fisica (è alto 193 cm) e futuro assicurato, è stato acquistato dal Salisburgo nel 2023. Formatosi nel Backa Topola, qui ha esordito nella massima serie quando aveva 18 anni. Ha scelto di rappresentare la Serbia, dopo aver respinto la convocazione della Bulgaria, e ha già 3 presenze con Vlahovic e compagni. Si è trasferito nell’estate del 2023 al Salisburgo, dove in due anni e mezzo ha raccolto 99 presenze e messo a segno 22 gol di cui 9 solamente in questa stagione.

foto insta ratkov