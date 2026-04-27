Chi è Paul Mendy: doppietta all’esordio da titolare con il Cagliari

27/04/2026 | 20:56:29

Il giovane Paul Mendy è pronto per prendersi la scena in Serie A. Il Cagliari si gode il talento, arrivato un anno e mezzo fa dal Bambey, per una cifra irrisoria. Alla prima gara da titolare, è arrivata una doppietta che ha steso l’Atalanta. Classe 2007, senegalese, per Mendy può essere una serata di svolta della carriera.

Convocato per la prima volta contro il Napoli, il giocatore senegalese era stato anche inserito nella ripresa, così da provare a dare maggiore imprevedibilità a un attacco sardo ampiamente deludente. Per lui poi, 4 spezzoni in Serie A, e la scelta di Pisacane questa sera, di piazzarlo titolare in attacco, a sorpresa. E adesso la doppietta alla prima gara da titolare in Serie A: un debutto da sogno che non potrà dimenticare.

Protagonista assoluto della Primavera dei sardi, ad oggi, 28 presenze e 14 gol. Era il 4 febbraio 2025 quando il Cagliari annunciò l’acquisto a titolo definitivo dall’ASC Bambey di Paul Mendy, l’attaccante classe 2007 senegalese che ha firmato sino al 2027. E’ stato pagato circa 15 mila euro. Proprio con Pisacane ha esordito in Primavera, la scorsa stagione. Mendy è un calciatore mancino, di ruolo punta centrale, dotato di un ottimo fisico e velocità. Può essere un giocatore con un futuro roseo.

Foto: X Cagliari