Chi è Pafundi, il 16enne convocato in Nazionale da Mancini

Nell’elenco dei convocati di Roberto Mancini, per le amichevoli dell’Italia di novembre, c’è anche Simone Pafundi. Il giovane, classe 2006, che ha esordito in Serie A nell’ultima giornata della scorsa stagione, a Salerno, con la maglia dell’Udinese, può battere altri recird di precocità.

Il ragazzo friulano a sedici anni, due mesi e otto giorni ha esordito in massima serie, ora a 16 anni e 9 mesi, la chiamata addirittura della Nazionale maggiore. Attaccante esterno la scorsa stagione con l’Udinese Primavera, autore di 6 gol e 7 assist nel campionato di pertinenza, è stato anche gratificato dalla convocazione di Roberto Mancini per lo stage dei prossimi giorni a Covercianodi fine maggio scorso a Coverciano. Giorni di grande felicità a casa Pafundi, per l’ultimo diamante della carissima gioielleria Udinese, rinomata per sfornare talenti di ogni età.

Foto: facebook Udinese