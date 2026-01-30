Chi è Mateta, promesso sposo del Milan: una carriera da 121 reti

30/01/2026 | 23:10:58

Mateta è il promesso sposo del Milan per l’attacco. Un centravanti dotato fisicamente. Alto 192 cm, per 88 kg, il classe 1997 di piede destro unisce la forza fisica e un senso del goal notevole, nonchè una grande abilità nel gioco aereo. “Il calcio richiede molta forza mentale, perché l’ambiente è molto difficile” raccontava Mateta, cresciuto nei poveri sobborghi parigini, spinto dalla madre ad intraprendere una carriera da calciatore professionista. Uno dei suoi idoli di sempre è Zlatan Ibrahimovic: “Mi piaceva perché sapeva fare tutto: rapido, tecnico, forte di testa, spettacolare, agile”. Dopo qualche esperienza in Francia, una parentesi poco fortunata al Lione e una decisamente migliore in Ligue2 al Le Havre (20 gol in 38 partite), nel 2018 arriva la chance di giocare al Mainz, che cambia le carte in tavola. Tre anni conditi da 27 reti in 71 presenze. In cinque stagioni e mezzo al Palace, Mateta invece mette a segno 56 reti in 184 presenze, attirando i riflettori delle big inglesi e non solo. In totale in carriera Mateta ha segnato 119 gol in 323 presenze. Dopo la trafila giovanile con le rappresentative francesi, nel 2025 è arrivata la prima convocazione in nazionale maggiore, con la quale vanta due reti in tre presenze.

foto sito palace