Chi è Leon Bailey, un esterno di talento alla corte di Gasperini

17/08/2025 | 11:55:26

Gasperini si prepara ad accogliere Leon Bailey. Un esterno offensivo di grande qualità e dinamismo, che sarà anche il primo giamaicano a vestire la maglia giallorossa. Classe 1997, Bailey fino a qualche anno fa era visto come uno dei più grandi talenti in ottica futura, talento che è riuscito a mostrare solo in parte con le maglie di Aston Villa e ancora prima con quella del Bayer Leverkusen. L’esterno ha 28 anni e dopo aver mostrato solo a tratti le sue doti, un’esperienza con Gasperini potrebbe sicuramente aiutarlo a rendere al massimo, come ci insegna la tradizione dell’ex tecnico dell’Atalanta. Bailey è arrivato in Europa da piccolo. A 13 anni approda in Austria, poi passa in Slovacchia. La prima grande occasione arriva quando ha 15 anni e arriva la telefonata del Genk, dove Bailey inizia a dare sfoggio delle sue grandi doti, alla prima stagione in prima squadra sorprende tutti, con sei reti e dieci assist. Dal 2017 al 2021 Bailey vive anni felici al Leverkusen, raccogliendo 119 presenze e mettendo a segno 28 gol. Numeri non troppo distanti quelli raccolti nei quattro anni all’Aston Villa, con gli inglesi raccoglie 110 presenze, condite da 16 reti e raggiungendo la doppia cifra nella stagione 2023-24.La Roma sta continuando a lavorare per sbloccare anche la trattativa legata a Jadon Sancho che vi avevamo svelato a partire da domenica scorsa.

Foto: Instagram Bailey