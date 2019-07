Esplositivà e senso della posizione: chi è Leo Duarte, il centrale brasiliano in orbita Milan

Il Milan cercava un rinforzo per la difesa, lo ha individuato in Leo Duarte, centrale classe 1996 di proprietà del Flamengo. E’ questa la notizia arrivata nel tardo pomeriggio dal Brasile, con l’autorevole GloboEsporte che ha parlato di scambio di documenti in corso tra le parti per un’operazione da circa 11 milioni di euro. Affare dunque in dirittura, con la fumata bianca definitiva che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Difensore moderno, destro naturale, personalità, colpo di testa, senso della posizione, velocità nei recuperi: Leo Duarte è un centrale alto un metro e 83, non certo un colosso ma molto forte fisicamente ed esplosivo. E soprattutto è uno specialista negli anticipi e nelle rincorse agli avversari involati verso la porta. Un profilo perfetto per il calcio di Giampaolo, che predilige una difesa molto alta. Il Flamengo lo ha scoperto nel 2014, quando Leo Duarte giocava nei baby del Desportivo, società di San Paolo. E’ abituato a muoversi in una linea a quattro, ha fatto il suo esordio con il club brasiliano nel maggio 2016, ma la continuità l’ha trovata soltanto l’anno scorso, quando diversi club europei hanno iniziato a informarsi su di lui. Al Milan ritroverebbe un suo ex compagno di squadra: Lucas Paquetà, che ha lasciato il Flamengo lo scorso gennaio per arrivare a vestire un altro rossonero.

Foto: colunadofla.com