Chi è Kvaratskhelia, l’esterno offensivo che piace molto al Napoli

Sul campo l’obiettivo è quello di accumulare più punti possibili per tenere vivo il sogno scudetto, mentre sul mercato la dirigenza del Napoli sta lavorando per assicurare a Luciano Spalletti talenti interessanti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, uno dei calciatori che piace molto alla società partenopea è Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano classe 2001 attualmente in forza al Rubin Kazan.

Kvaratskhelia è un attaccante esterno che può essere utilizzato sia sulla fascia di destra che sulla corsia di sinistra, ha una buona stazza fisica (è alto un metro e ottantatré) ed è dotato di un buono spunto offensivo. Grazie alle sue qualità, infatti, riesce spesso a saltare l’uomo nell’uno contro uno per arrivare sul fondo e crossare o tagliare dentro il campo per trovare la conclusione. Il tutto abbinato ad una buona velocità e ad un controllo palla che gli permette di non perdere la sfera anche in corsa.

Il suo contratto scade nel 2024 e per strapparlo al Rubin Kazan serviranno circa 15 milioni di euro: una cifra che potrebbe valere la pena di investire, per un talento inserito in passato fra i 50 calciatori più promettenti al mondo.

Foto: Twitter Georgia