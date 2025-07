Chi è Kouassi, il nuovo difensore del Lecce

08/07/2025 | 12:15:55

Il Lecce si gode il nuovo colpo di Corvino, Kouassi, arrivato dalla Ligue 2. La sua carriera calcistica ha preso il via nei settori giovanili dell’ESD Montreuil e dell’US Fontenay-sous-Bois, con quest’ultimo club arriva fino in prima squadra da cui viene prelevato nel 2020 dal Stade Laval U19. Infine, dopo essere arrivato in prima squadra nel 2024, l’attuale trasferimento al Lecce. Centrale di difesa classe ’03 potenzialmente adattabile anche a terzino destro, forte sia di testa che nei contrasti, pericoloso anche su corner. Nell’ultima stagione in Ligue 2 ha collezionato 33 presenze condite da 2 goal, 1 assist e 5 ammonizioni, mentre complessivamente in carriera vanta 97 partite, 5 reti, 2 passaggi vincenti e 10 gialli, oltre ad essere nel giro dell’U23 della Nazionale della Costa d’Avorio.

FOTO: X Lecce