Chi è Koleosho, protagonista della Nazionale di Baldini

09/09/2025 | 18:30:26

L’Italia under 21 è impegnata nella sfida, valida per le qualificazioni agli Europei dei pari età, contro la Macedonia. In campo, tra le file degli azzurri uno dei protagonisti della nazionale giovanile, Luca Koleosho. Il giocatore classe 2004 di proprietà del Burnley, attualmente in prestito dall’Espanyol, è un esterno offensivo veloce, versatile, abile nel dribbling e intelligente tatticamente. Considerate le sue origini, Koleosho avrebbe potuto scegliere tra Stati Uniti, Canada, Italia e Nigeria, ma alla fine al scelta è ricaduta sull’Italia. Oggi è stato inserito nuovamente nell’undici del ct Baldini, dopo la rete del 2-1, decisiva, siglata su rigore contro il Montenegro.

Foto: Instagram Koleosho