Chi è Jacob Ramon, difensore di talento nella nuova sinergia Real-Como

21/07/2025 | 22:45:20

Jacob Ramon è sempre più vicino a vestire la maglia del Como. Formula simile a quella utilizzata la scorsa stagione per Nico Paz: acquisto a titolo definitivo per circa 2,5 milioni di euro. Ma la società di Florentino Perez avrà a disposizione per i prossimi 3 anni la possibilità di ricomprarlo per 8 milioni di euro, oltre al 50% della possibile futura rivendita. Madrileno di nascita e di formazione calcistica, con il Castilla nelle serie minori spagnole Jacobo Ramon ha messo insieme, da difensore centrale, 15 presenze e 4 reti in campionato, facendo la propria apparizione in tutte le competizioni più importanti: una in Youth League con i giovani, mentre con la prima squadra di Ancelotti conta una presenza in Coppa del Re, una in Champions League e addirittura tre in campionato, con tanto di goal segnato al Maiorca il 14 maggio. Con Xabi Alonso è arrivata un’altra presenza al Mondiale per Club, ma lo spazio in squadra sarebbe stato poco. Continua, dunque, la sinergia tra Como e Real Madrid.

Foto: Instagram Jacob Ramon