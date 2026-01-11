Chi è il “toro” Malen, obiettivo della Roma

11/01/2026 | 22:00:44

La Roma pensa a Donywell Malen, attaccante classe 1999. Cresciuto nelle giovanili di Ajax e PSV, è passato anche dalle giovanili dell’Arsenal. Nei Gunners, Malen impressionò il suo idolo di sempre, Thierry Henry, che notò la classe e la velocità del giocatore: “Era assistente dell’U18, mi diede alcuni consigli prima di una partita. Funzionarono. Sono cresciuto guardando i suoi gol, ma in campo siamo diversi”. Dal 2018 al 2021 gioca nella prima squadra del PSV, consolidando il proprio percorso ad alto livello. In quel periodo, a soli 22 anni e 18 giorni, diventa il secondo giocatore più giovane nella storia del PSV Eindhoven a segnare almeno 10 gol per tre stagioni di fila. Passa nel 2021 al Borussia Dortmund per 30 milioni di euro, in Germania segna 39 reti in 133 presenze. Un anno fa lo sbarco in Premier all’Aston Villa. Malen, infatti, è arrivato a gennaio 2025 per 25 milioni dal Borussia Dortmund. Con gli inglesi ha raccolto 10 reti in 38 presenze. Nel 2019 è entrato nel giro dell’Olanda, con la quale ha raccolto 49 presenze e segnato 13 reti.

Foto: twitter Olanda