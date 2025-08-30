Chi è il Pafos, il club di David Luiz prossimo avversario della Juventus

30/08/2025 | 16:55:42

A distanza di 11 anni dalla sua fondazione, il Pafos Football Club ha scritto una pagina indelebile della sua storia. Il 26 agosto scorso, il club cipriota si è qualificato alla League Phase della Champions League, dopo aver eliminato ai turni preliminari Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev e la Stella Rossa. La “Brigata leggera” sarà sorprendentemente una delle avversarie della Juventus in campo europeo. La proprietà è russa, con il magnate Sergey Lomakin; il direttore sportivo è l’italiano Cristiano Giaretta; l’allenatore è Juan Carlos Carcedo, ex vice di Unai Emery. Il calciatore più conosciuto? Certamente David Luiz, giunto a Pafo il 3 agosto scorso e pronto ad affrontare un altro anno nella massima competizione europea per club.

Foto: Instagram David Luiz