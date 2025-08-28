Chi è il Kairat Almaty, avversario dell’Inter in Champions League

28/08/2025 | 23:15:41

Il Kairat Almaty, la squadra più a est d’Europa tra quelle partecipanti alla Champions League, sarà tra le avversarie dell’Inter di Chivu, che però si risparmierà l’impegno in trasferta. La squadra kazaka sarà ospite dei nerazzurri a San Siro, nella passata stagione non ha disputato competizioni europee, ma si è aggiudicata però il campionato nazionale. Il club kazako, dopo aver fatto fuori il Celtic nell’ultimo turno preliminare, giocherà per la prima volta la Champions. Fondato nel 1954, il club ha vinto per quattro volte il titolo nazionale, arrivando però solamente adesso a giocare la principale competizione europea.

Formazione solita (4-2-3-1): Zarutskiy; Mrynskiy, Martynovich, Sorokin, Tapalov; Arad, Glazer; Gromyko, Jorginho, Satpaev; Edmilson. Allenatore: R. Urazbakhtin

foto: sito kairat