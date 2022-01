Chi è il dirigente dell’Inter protagonista dell’alterco con Bonucci

È il minuto 120 della Supercoppa tra Inter e Juventus. I rigori sono ormai in arrivo e Allegri è pronto ad inserire Bonucci per aggiungere un rigorista in più di spessore alla sua squadra. Questa sostituzione però non avverrà mai: una zampata di Sanchez regala il trofeo ai nerazzurri all’ultimo respiro ma durante la sua esultanza le telecamere sono finite anche a bordocampo dove Bonucci si è letteralmente sfogato con un dipendente dell’Inter che stava festeggiando vicino al difensore. Stiamo parlando di Cristiano Mozzillo che attualmente ricopre il ruolo di segretario della prima squadra con un passato anche al Napoli, ma solamente nel settore giovanile. Stesso percorso che ha fatto in nerazzurro a partire dal 2018 prima di essere poi promosso nel ruolo attuale. Possibile sanzione disciplinare per Bonucci, ma tutto dipenderà chiaramente da quello che deciderà il giudice sportivo in base anche al referto dell’arbitro.

FOTO: Screen partita