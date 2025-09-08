Chi è Gloukh, il talento israeliano che sfiderà l’Italia

08/09/2025 | 19:15:09

Questa sera Gloukh sarà uno degli uomini di maggiore qualità da tenere a bada per la difesa dell’Italia, nel match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Il giocatore di Israele, prossimo avversario degli azzurri, è considerato una delle stelle emergenti del Paese, al punto da essersi guadagnato l’appellativo di “Messi d’Israele”. Ma chi è Oscar Gloukh? Classe 2004, trequartista abile nel dribbling, con un’ottima visione di gioco. Gloukh ha dato sfoggio delle sue qualità con la maglia del Salisburgo, tanto da essere già accostato ai maggiori club europei. Il nativo di Rehovot avrebbe persino rifiutato in passato il Barcellona. In Italia lo ricordiamo soprattutto per un gol siglato all’Inter in Champions League nel 2023 (2-1 in favore dei nerazzurri). L’attuale calciatore dell’Ajax è un talento naturale che può, grazie alla sua imprevedibilità, dare qualche grattacapo alla difesa italiana.

Foto: Instagram Gloukh