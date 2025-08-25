Chi è Giovane, il talento brasiliano stimato da Zanetti

25/08/2025 | 14:05:09

“Lo considero assolutamente pronto. Bisogna tenere conto del fatto che non ha giocato per molti mesi, ma ha i mezzi per incidere fin da subito”: sono state queste le parole pronunciate in conferenza stampa da Paolo Zanetti per descrivere Giovane Santana Do Nascimento, meglio noto come Giovane. Il classe 2003, prodotto delle giovanili di Red Bull Brasil e Corinthians, è arrivato in Italia nel mese di luglio e vorrà provare a determinare grazie alle sue doti nel campionato italiano. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Brasile, per il nativo di Santa Bárbara d’Oeste è giunta l’ora di compiere quel salto di qualità nel calcio europeo. Giovane è un attaccante che può giocare sia da seconda punta che largo, dotato di tiro potente, forza fisica e buona tecnica individuale. L’ex Timao dovrà confermare le suddette parole del tecnico gialloblù, migliorando sotto il profilo tattico e realizzativo, inserendosi prepotentemente nel tandem offensivo degli Scaligeri.

Foto: sito Hellas Verona