Chi è Diouf, il nuovo centrocampista dell’Inter

21/08/2025 | 15:35:09

L’Inter ha fatto uno scatto forte, fortissimo, in direzione Diouf, come vi abbiamo raccontato. Centrocampista di forza, esplosivo – il classico calciatore box-to-box – Andy Diouf è un profilo che può fare comodo decisamente ai nerazzurri che si apprestano ad abbracciarlo dopo aver battuto la concorrenza di diversi club, sia in Italia che in Premier. Il classe 2003, prossimo volto nuovo della Beneamata, cresciuto – su tutte – nelle giovanili di PSG e Rennes, è un giocatore in grado di interpretare diversi ruoli del centrocampo, in particolare il mediano e l’interno di un sistema a tre. Bravo nella conduzione e nel primo controllo, Diouf offre equilibrio alla squadra, recupera palloni e sa avviare rapidamente l’azione. L’Inter si assicura indubbiamente un giovane di prospettiva, e nel breve periodo una pedina di sostanza e quantità.

Foto: Instagram Diouf